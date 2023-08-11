«Русская Эда Йылдыз» Лиана Гриба выходит замуж за Артема Губина
Актриса из «Постучись в мою дверь» Лиана Гриба выходит замуж за Артема Губина
Фото, видео: Instagram* / grib_liana; 5-tv.ru
Теперь понятно, что романа на съемочной площадке русской адаптации «Постучись в мою дверь» не будет.
Актриса Лиана Гриба, также известная как «русская Эда Йылдыз», выходит замуж за коллегу по цеху 30-летнего актера Артема Губина. Радостной новостью 25-летняя девушка поделилась в социальных сетях.
«Ой котики, у нас тут событие. Отмечаем Темин день рождения, и не только. Я сказала ДА!!!» — написала актриса.
Поклонники засыпали молодоженов радостными комплиментами и поздравлениями.
«Боже, как трогательно!»;
«Это прекрасно. Поздравляю»;
«Круто! Это все магия Эды Йылдыз!» — написала фанаты пары.
Пара не скрывала отношений и часто делилась совместными милыми видео и фотографиями. К слову, новоиспеченный жених Артем Губин тоже может похвастаться успешной карьерой. Молодой человек получил известность за роли в таких громких кинопроектах, как «Молодежка», «Триггер» и «Подольские курсанты».
Лиана Гриба в отечественной адаптации турецкого сериала «Постучись в мою дверь» играет роль главной героини Саши (Эда Йылдыз в турецкой версии — Прим.ред.). Сергея (Серкан Болат в турецкой версии — Прим.ред.), второго главного героя сериала, играет Никита Волков.
Теперь понятно, что романа на съемочной площадке не будет. А ведь многие надеялись, что российские актеры пойдут по стопам своих прототипов и начнут встречаться в реальной жизни.
* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.
Турецкая романтическая комедия «Постучись в мою дверь» транслировалась в 2020–2021 годах. Сериал получил известность не только в стране производства, но и за рубежом. Миллион россиян следили за непростыми отношениями главных героев. На волне популярности российские стриминговые платформы решили создать собственную адаптацию. Съемки проекта стартовали в Москве 17 мая 2023 года.
Ранее 5-tv.ru писал, что комик Евгений Чебатков появится в российской версии «Постучись в мою дверь».
* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.
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