«Русская Эда Йылдыз» Лиана Гриба выходит замуж за Артема Губина

Теперь понятно, что романа на съемочной площадке русской адаптации «Постучись в мою дверь» не будет.

Актриса Лиана Гриба, также известная как «русская Эда Йылдыз», выходит замуж за коллегу по цеху 30-летнего актера Артема Губина. Радостной новостью 25-летняя девушка поделилась в социальных сетях.

«Ой котики, у нас тут событие. Отмечаем Темин день рождения, и не только. Я сказала ДА!!!» — написала актриса.

Поклонники засыпали молодоженов радостными комплиментами и поздравлениями.

«Боже, как трогательно!»;

«Это прекрасно. Поздравляю»;

«Круто! Это все магия Эды Йылдыз!» — написала фанаты пары.

Пара не скрывала отношений и часто делилась совместными милыми видео и фотографиями. К слову, новоиспеченный жених Артем Губин тоже может похвастаться успешной карьерой. Молодой человек получил известность за роли в таких громких кинопроектах, как «Молодежка», «Триггер» и «Подольские курсанты».

Лиана Гриба в отечественной адаптации турецкого сериала «Постучись в мою дверь» играет роль главной героини Саши (Эда Йылдыз в турецкой версии — Прим.ред.). Сергея (Серкан Болат в турецкой версии — Прим.ред.), второго главного героя сериала, играет Никита Волков.

Теперь понятно, что романа на съемочной площадке не будет. А ведь многие надеялись, что российские актеры пойдут по стопам своих прототипов и начнут встречаться в реальной жизни.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

Турецкая романтическая комедия «Постучись в мою дверь» транслировалась в 2020–2021 годах. Сериал получил известность не только в стране производства, но и за рубежом. Миллион россиян следили за непростыми отношениями главных героев. На волне популярности российские стриминговые платформы решили создать собственную адаптацию. Съемки проекта стартовали в Москве 17 мая 2023 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что комик Евгений Чебатков появится в российской версии «Постучись в мою дверь».

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.