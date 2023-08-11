В районе Работино пресекли попытку танкового прорыва ВСУ

Военная техника неонацистов была уничтожена.
Фото: © РИА Новости / Виктор Антонюк
Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) при усилении танками попытались продвинуться в направлении Работино и Новоданиловки, однако попытка не удалась. Об этом рассказал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале.
«Противник погнал колонну по минным полям, в результате танки начали подрываться, один танк уничтожен нашей артиллерией», — написал Балицкий, уточнив, что оставшаяся группировка с двумя танками отступила.
Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что боевики продолжают пытаться закрепиться в районе Урожайного, однако российская артиллерия и авиация не дает им этого сделать.
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