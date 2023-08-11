«Были моменты»: ВСУ продолжают безуспешные попытки закрепиться в Урожайном

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 22 0

Пушилин заявил о безуспешных попытках ВСУ закрепиться в Урожайном

«Были моменты»: ВСУ продолжают безуспешные попытки закрепиться в Урожайном

Фото: www.globallookpress.com / Mihir Melwani

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Тема:
Спецоперация

Российская армия уверенно отбивает все атаки и держит населенный пункт под контролем.

Боевики продолжают пытаться закрепиться в районе Урожайного, однако российская артиллерия и авиация не дает им этого сделать. Об этом ТАСС рассказал врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Причем техника там до сих пор стоит. Попытки продолжаются, но на данном этапе противнику не удалось войти и закрепиться в данном населенном пункте», — сказал он.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что боевики ВСУ в рамках так называемого контрнаступления не дошли даже до первой линии обороны российской армии в Запорожской области.

Тема:
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