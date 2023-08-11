Мирошниченко, Васильева, Борисова и Джимбинова: какие трагедии произошли в их судьбах

Что объединяет четырех звезд советского кинематографа, помимо недавней смерти?

За последние две недели страну потрясли четыре громких новости о смерти знаменитых женщин из творческой индустрии. Несмотря на то, что каждая дива была по-особенному индивидуальна, их объединяет то, что в их жизни случались трагические события.

Ирина Мирошниченко

3 августа россиян шокировала трагическая весть о смерти великой советской и российской актрисы театра и кино Ирины Мирошниченко. Народная артистка РСФСР умерла на 82-м году жизни.

Ее сердце остановились из-за последствий затяжного инфекционного заболевания. Как известно, у женщины не осталось прямых наследников.

Мирошниченко не смогла долго быть вместе ни с одним из мужей, также она не решилась родить ребенка из-за того, что «гналась за ролями», хотя у нее были шансы стать мамой. К слову, всех своих экс-супругов женщина пережила.

В один момент не стало и старшего брата артистки. Последние годы звезда кинокартин «Я шагаю по Москве» и «Зимняя вишня» вела затворнический образ жизни, она избегала публичных мероприятий и уже мало с кем общалась.

После себя знаменитость оставила роскошное наследство. Из открытых источников известно, что Мирошниченко владела как минимум тремя объектами недвижимости.

Она сдавала квартиру, которая перешла ей от матери, и жила в апартаментах на Тверской. Также известно, что у нее остался загородный дом, который артистка обустраивала с особой любовью. Кому достанется ее наследство — неизвестно.

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Вера Васильева

Вера Васильева. Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Народная артистка СССР и лауреат Сталинской премии Вера Васильева скончалась в возрасте 97 лет. Завещание знаменитости также еще неизвестно.

Вероятнее всего, наследство достанется падчерице Дарье Милославской и ее дочери Светлане, которую Васильева считала родной внучкой.

По данным из открытых источников, они познакомилась с Милославской около 20 лет назад, когда Васильева направлялась в больницу к мужу. На улице к ней подошла 19-летняя девушка и предложила ей помочь донести тяжелые сумки — так они начали общаться.

По словам приемной дочери, Васильевой стало плохо ночью, когда она находилась у себя на подмосковном участке. Милославская предположила, что на состояние мачехи могли повлиять погодные условия.

У Васильевой не было родных детей. Она прожила в браке с Владимиром Ушаковым более 50 лет, однако в этом союзе так и не появились наследники.

Только после смерти возлюбленного актриса узнала из его медицинской карты о том, что он не мог иметь детей. В многочисленных интервью актриса заявляла, что наследство достанется Милославской — при условии, что она на самом деле вписала ее в завещание.

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Светлана Джимбинова

Светлана Джимбинова. Фото: из открытых источников

О смерти театрального деятеля стало известно только в начале августа. Хотя предполагается, что бездыханное тело актрисы пролежало в квартире больше года.

Тревогу забили ее соседи по дому, которые опомнились, что давно не видели звезду. Они пытались связаться с Джимбиновой или достучаться до нее.

Однако трубку она не брала, а двери не открывала. Тогда им пришлось обратиться к правоохранителям.

Театральный режиссер работала в Театре имени Вахтангова. За годы плодотворной работы она написала множество работ и поставила шесть спектаклей на московской сцене.

Джимбинова была последней любовью легендарного театрального режиссера Рубена Симонова. Несмотря на разницу в в 41 год между ними, невенчанная жена обладала типичной восточной внешностью и правильным воспитанием.

Она была человеком милым, деликатным и приличным. Бывшие коллеги не могли сказать о ней ни одного дурного слова, отмечая, что она ни во что не вмешивалась и всегда вела себя достойно.

Ее возлюбленный скончался в 1968 году. Вероятнее всего, после смерти любимого женщина осталась верна Рубену Николаевичу. После себя Джимбинова не оставила наследников.

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Юлия Борисова

Юлия Борисова. Фото: www.globallookpress.com / Photoagency Interpress

Звезда театра имени Вахтангова, народная артистка СССР Юлия Борисова скончалась на 99-м году жизни. Единственный ребенок артистки погиб в этом году, любимого супруга она также пережила.

Утрата сына сильно сказалась на самочувствии знаменитости. Благо, из родственников у нее остались две внучки и много правнуков.

Ранее 5-tv.ru писал, о чем звезда Театра Вахтангова Борисова попросила перед смертью.