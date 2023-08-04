Затворница поневоле: Ирина Мирошниченко скрывала от всех свое наследство?

У звезды нет ни одного ребенка. Кому же достанется наследство?

Вчера, 3 августа, россиян шокировала трагическая весть о смерти великой советской и российской актрисы театра и кино Ирины Мирошниченко. Народная артистка РСФСР ушла на 82-м году жизни. Ее сердце остановились из-за последствий затяжного инфекционного заболевания.

По словам коллег по творческому цеху, в последнее время звезда вела затворнический образ жизни, она избегала публичных мероприятий и уже мало с кем общалась. Единственные, кто оставался в ее окружении были домработницы, пишет издание dni.ru.

У актрисы не осталось наследников. Теледива не смогла быть вместе ни с одним из мужей, также она не решилась родить ребенка. Хотя у нее были шансы стать мамой. К слову, всех экс-супругов артистки уже нет в живых.

Любимица миллионов была одиноким человеком. Поэтому вопрос о том, кому же достанется роскошное наследство блондинки, которое она зарабатывала на протяжении всей жизни, остается висеть в воздухе.

Из открытых источников известно, что Мирошниченко владела, как минимум, тремя объектами недвижимости. Она сдавала квартиру, которая перешла ей от матери и жила в апартаментах на Тверской.

Однако все чаще в преклонном возрасте женщина бывала на подмосковной даче. Изначально она арендовала домик под Красногорском, но в итоге решила выкупить его, сделать ремонт и приобрести новую мебель.

Успела ли звезда оставить завещание, пока что неизвестно. Поклонники и журналисты ломают голову, кому же достанется многомиллионное наследство.

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К слову, 81-летняя женщина самостоятельно вызвала скорую, после чего врачи госпитализировали ее в больницу. Артистку поместили в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Через несколько часов появилось сообщение, что у звезды фильмов «Я шагаю по Москве» и «Зимняя вишня» остановилось сердце. Но врачи не перестали бороться за жизнь пациентки, им удалось восстановить ритм. К сожалению, этого не хватило надолго. Вскоре самочувствие вновь ухудшилось. По некоторым данным, вирусная инфекция затронула сердце. Среди фоновых осложнений манифестировали пневмонию, тромбоз, сепсис и аритмию.

Ранее 5-tv.ru писал, что Михалков рассказал о жертве Мирошниченко во имя таланта и энергии.