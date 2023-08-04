Затворница поневоле: Ирина Мирошниченко скрывала от всех свое наследство?

|
Полина Долгова
Полина Долгова 10 912 0

У Ирины Мирошниченко остались две квартиры в центре Москвы и загородный дом

Затворница поневоле: Ирина Мирошниченко скрывала от всех свое наследство?

Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Смерть народной артистки РФ Ирины Мирошниченко

У звезды нет ни одного ребенка. Кому же достанется наследство?

Вчера, 3 августа, россиян шокировала трагическая весть о смерти великой советской и российской актрисы театра и кино Ирины Мирошниченко. Народная артистка РСФСР ушла на 82-м году жизни. Ее сердце остановились из-за последствий затяжного инфекционного заболевания.

По словам коллег по творческому цеху, в последнее время звезда вела затворнический образ жизни, она избегала публичных мероприятий и уже мало с кем общалась. Единственные, кто оставался в ее окружении были домработницы, пишет издание dni.ru.

У актрисы не осталось наследников. Теледива не смогла быть вместе ни с одним из мужей, также она не решилась родить ребенка. Хотя у нее были шансы стать мамой. К слову, всех экс-супругов артистки уже нет в живых.

Любимица миллионов была одиноким человеком. Поэтому вопрос о том, кому же достанется роскошное наследство блондинки, которое она зарабатывала на протяжении всей жизни, остается висеть в воздухе.

Из открытых источников известно, что Мирошниченко владела, как минимум, тремя объектами недвижимости. Она сдавала квартиру, которая перешла ей от матери и жила в апартаментах на Тверской.

Однако все чаще в преклонном возрасте женщина бывала на подмосковной даче. Изначально она арендовала домик под Красногорском, но в итоге решила выкупить его, сделать ремонт и приобрести новую мебель.

Успела ли звезда оставить завещание, пока что неизвестно. Поклонники и журналисты ломают голову, кому же достанется многомиллионное наследство.

Домработницы в деле? Жорин объяснил, кому достанется имущество бездетной Мирошниченко

К слову, 81-летняя женщина самостоятельно вызвала скорую, после чего врачи госпитализировали ее в больницу. Артистку поместили в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Через несколько часов появилось сообщение, что у звезды фильмов «Я шагаю по Москве» и «Зимняя вишня» остановилось сердце. Но врачи не перестали бороться за жизнь пациентки, им удалось восстановить ритм. К сожалению, этого не хватило надолго. Вскоре самочувствие вновь ухудшилось. По некоторым данным, вирусная инфекция затронула сердце. Среди фоновых осложнений манифестировали пневмонию, тромбоз, сепсис и аритмию.

Ранее 5-tv.ru писал, что Михалков рассказал о жертве Мирошниченко во имя таланта и энергии.

Тема:
Смерть народной артистки РФ Ирины Мирошниченко
4 авг
«До последнего за рулем»: Верник раскрыл неожиданное увлечение Мирошниченко
4 авг
Леонид Ярмольник: со смертью Мирошниченко ушла эпоха
4 авг
Лещенко назвал скончавшуюся Мирошниченко эпохальной артисткой
4 авг
Никас Сафронов рассказал о последнем желании Ирины Мирошниченко
3 авг
«Всю жизнь отдала»: Вадим Верник рассказал о любви Ирины Мирошниченко к театру
3 авг
Рядом с другими звездами: где похоронят народную артистку Ирину Мирошниченко
3 авг
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Ирины Мирошниченко
3 авг
«Горела очень ярко»: Михалков о жертве Мирошниченко во имя таланта и энергии
3 авг
Домработницы в деле? Жорин объяснил, кому достанется имущество бездетной Мирошниченко
3 авг
Квартира в центре и дом за городом: кто получит наследство умершей Мирошниченко
+26° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
93.78
0.94 102.53
0.60
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 7 по 13 авгус...

Последние новости

15:16
«Я ничего не колю»: Ивлеева раскрыла способ избавления от носогубных складок
15:06
Госдума рассмотрит законопроект о лишении свободы за уклонение от мобилизации
15:02
Росгвардии разрешили иметь на вооружении тяжелую военную технику
14:58
Нигер отозвал полномочия послов страны во Франции и США
14:58
В России установили призывной возраст с 18 до 30 лет
14:46
Взлетел на воздух: момент взрыва грузовика в Башкирии попал на видео

Сейчас читают

Неоосвобождение: Если США давали деньги на войны, Россия предложила Африке мир
Тест: сможете отгадать фильмы СССР по кадру с дождем?
Пассажирский лайнер врезался в стаю птиц при взлете в аэропорту Иркутска
«В этом нет ничего постыдного»: как Женя Медведева борется с выгоранием

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео