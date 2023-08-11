Доллар поднялся почти до 100 рублей впервые с марта 2022 года

Что происходит с иностранными валютами?
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков
Доллар превысил 99 рублей в ходе торгов на Московской бирже. Курс валюты достиг такого показателя впервые с 25 марта 2022 года, следует из данных площадки.
Так, к 16:20 по московскому времени валюта торговалась на уровне 99,0025 рубля, прибавив 1,59%. При этом спустя четыре минуты доллар замедлил рост и остановился на уровне 98,98 рубля.
Тем временем, евро также побил рекорды марта прошлого года и вырос до 109,11 рубля, а китайский юань — до 13,628 рубля (+1,21%).
Ранее 5-tv.ru сообщал, что биржевые цены на газ в Европе продолжают расти. Его стоимость превысила 450 долларов за одну тысячу кубометров.
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