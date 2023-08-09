Биржевые цены на газ в Европе превысили 450 долларов за тысячу кубометров

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 31 0

Стоимость энергоносителя ускорила темпы роста до 28%.

Биржевые цены на газ в Европе превысили 450 долларов за тысячу кубометров

Фото: www.globallookpress.com / Oliver Brandt

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Биржевые цены на газ в Европе продолжают расти. Его стоимость превысила 450 долларов за одну тысячу кубометров. Информация об этом появилась на сайте британской площадки ICE.

Цены на энергоноситель ускорили рост на 28%. По индексу самого крупного европейского хаба TTF, ближайшие фьючерсы на следующий месяц открыли торги при стоимости газа 357,5 доллара. Уже к 15:53 по московскому времени показатель превысил отметку в 452 доллара.

Для сравнения, расчетная стоимость вчерашнего дня составила 353,3 доллара за тысячу кубов газа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что курс евро в процессе торгов на Московской бирже поднялся выше 107 рублей впервые с марта 2022 года.

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