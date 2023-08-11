США внесли Фридмана и Авена в санкционный список против России

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 42 0

Под ограничения подпали и другие россияне.

США внесли Фридмана и Авена в санкционный список против России

Фото: www.globallookpress.com / Viktor Chernov

Читайте нас в: Дзен Новости

США расширили санкционный список против России и внесли в него, в частности, бизнесменов Михаила Фридмана и Петра Авена. Об этом сообщается на сайте американского Минфина.

Под ограничения также подпали Герман Хан, Алексей Кузьмичев и Российский союз промышленников и предпринимателей.

Усиленное санкционное давление на Россию продолжается со стороны Запада с первого дня спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми санкциями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США ввели санкции против белорусской авиакомпании «Белавиа» и минского завода гражданской авиации.

+21° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
97.28
-0.12 107.16
0.27
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 14 по 20 авгу...

Последние новости

18:34
Берите все в свои руки: прогноз Таро на неделю с 14 по 20 августа
18:21
Раздел питомцев: кому по суду достаются животные при разводе
18:20
Мирошниченко, Васильева, Борисова и Джимбинова: какие трагедии произошли в их судьбах
18:07
Народного артиста РФ Игоря Ясуловича выписали из больницы
17:57
В МИД России предупредили о рисках военного пути урегулирования в Нигере
17:50
Директора фирмы после взрыва в Сергиевом Посаде просят арестовать

Сейчас читают

Есть сложности с речью: Лада Дэнс впервые вышла на связь после страшного ДТП
Актриса Татьяна Титова рассказала о роковом предсказании Веры Васильевой
«По-другому живут»: как изменились герои в адаптации «Постучись в мою дверь»
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку