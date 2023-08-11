Попытка заставить молчать? YouTube заблокировал канал Скотта Риттера

Бывший разведчик регулярно критикует политику США.

YouTube заблокировал канал бывшего американского разведчика и инспектора ООН Скотта Риттера. Об этом вопиющем нарушении рассказал сам Риттер в своих социальных сетях.

«Это последняя из серии действий YouTube, направленных на то, чтобы заставить замолчать русские голоса, и представляет собой живое проявление болезни русофобии, охватившей Америку и американские платформы социальных сетей», — прокомментировал бывший разведчик.

Он также упомянул, что YouTube поделился с ним официальной причиной блокировки, якобы Риттер в рамках своего канала занимался «разжиганием ненависти».

Скотт Риттер с конца 1990-х годов регулярно критикует политику США, раньше темой для критики являлись действия американцев на Ближнем Востоке, теперь же он сместил фокус на поддержку и финансирование Украины.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Скотт Риттер заявил о смещении Зеленского боевиками.