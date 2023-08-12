«Нам все равно»: Сидни Суини прокомментировала слухи о романе с Гленом Пауэллом

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Алексей Панков
Алексей Панков 20 0

Сидни Суини прокомментировала слухи о романе с Гленом Пауэллом

«Нам все равно»: Сидни Суини прокомментировала слухи о романе с Гленом Пауэллом

Фото: Reuters / Steve Marcus

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Во время съемок комедии «Кто угодно, но только не ты» актеры целовались в сцене на яхте. Служебный роман перерос в реальный?

Сидни Суини, известная по сериалу «Эйфория», опровергла слухи о романе с Гленом Пауэллом. Соответствующим заявлением актриса поделилась в интервью изданию Variety. Она подчеркнула, что со звездой блокбастера «Топ Ган: Мэверик» их связывают исключительно рабочие отношения.

«Нам с Гленом все равно. Нам так весело вместе, и мы очень уважаем друг друга; он такой трудоголик, и я тоже трудоголик. Мы с нетерпением ждем пресс-тура», — заявила звезда.

Слухи о романе знаменитостей появились во время съемок романтической комедии «Кто угодно, но только не ты», которые прошли в Австралии. По сюжету фильма, герои актеров целовались на яхте. Масла в огонь подлил тот факт, что возлюбленная Пауэлла Джиджи Пэрис отписалась от Суини в соцсетях.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что актриса Лиана Гриба выходит замуж за коллегу по цеху 30-летнего актера Артема Губина. Девушка играет роль главной героини Саши в адаптации турецкого сериала «Постучись в мою дверь».

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