Зациклены на браке: Муцениеце ответила на критику за видео с танцем

Артистка уверена, что женское счастье не зависит от наличия партнера рядом.

Актриса Агата Муцениеце ответила на критику, вызванную ее танцем в стиле хип-хоп. Об этом сообщает издание Газета.ру.

«Женщины считают, что если я без мужчины, то несчастна. Говорят: „Посмотрите на нее, сошла с ума без мужика, одиночество не на пользу“. А это просто танец», — говорит знаменитость.

Муцениеце уверяет, что колкие слова, брошенные в ее адрес, просто бессмысленны. Она сделала вывод, что женщины в России зациклены на поиске спутника и браке.

«У нас женщины сумасшедшие на теме брака. Вот обязательно надо выйти замуж и быть при мужике, просто цель жизни. А если не получилось, то ты лузер. Девочки, счастье и самодостаточность никак не связаны с наличием мужчины рядом», — убеждена артистка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Роман Маякин поцеловал Агату Муцениеце.