Зациклены на браке: Муцениеце ответила на критику за видео с танцем

|
Анастасия Панкова
Анастасия Панкова 34 0

Муцениеце заявила, что женщины помешались на теме брака

Зациклены на браке: Муцениеце ответила на критику за видео с танцем

Фото: www.globallookpress.com / Artem Sobolev

Читайте нас в: Дзен Новости

Артистка уверена, что женское счастье не зависит от наличия партнера рядом.

Актриса Агата Муцениеце ответила на критику, вызванную ее танцем в стиле хип-хоп. Об этом сообщает издание Газета.ру.

«Женщины считают, что если я без мужчины, то несчастна. Говорят: „Посмотрите на нее, сошла с ума без мужика, одиночество не на пользу“. А это просто танец», — говорит знаменитость.

Муцениеце уверяет, что колкие слова, брошенные в ее адрес, просто бессмысленны. Она сделала вывод, что женщины в России зациклены на поиске спутника и браке.

«У нас женщины сумасшедшие на теме брака. Вот обязательно надо выйти замуж и быть при мужике, просто цель жизни. А если не получилось, то ты лузер. Девочки, счастье и самодостаточность никак не связаны с наличием мужчины рядом», — убеждена артистка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Роман Маякин поцеловал Агату Муцениеце.

+23° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
97.28
-0.12 107.16
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:06
Певица Наталья Штурм легла под нож хирурга на фоне скандала Славы и Хайдарова
20:50
Мятежники в Нигере пригрозили убить президента Базума в случае интервенции
20:34
Ездят без стеснения: когда в России найдут управу на любителей дрифта
20:18
На ВДНХ началась подготовка к международной выставке-форуму «Россия»
20:02
«Желтые глаза»: племя из Перу обратилось к армии из-за «нападения инопланетян»
19:46
В России стартовало производство новых учебников по истории

Сейчас читают

Волочкова заставила даму с лишним весом сесть на шпагат за шоколадку
Вот это мутант: почему новый коронавирус «Эрис» вверг врачей в панику
«Я винил себя в этой катастрофе»: Родион Газманов о том, как пережил развод родителей
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку