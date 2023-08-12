В США сообщили, сколько еще будет продолжаться конфликт на Украине

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 67 0

Белый дом допускает, что боевые действия на Украине продолжатся летом 2024 года

В США сообщили, сколько еще будет продолжаться конфликт на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Keystone Press Agency / Pavlo Palamarchuk

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Тема:
Спецоперация

Деньги на дополнительную помощь для Киева уже готовятся.

Власти США не исключили того, что военный конфликт на Украине продолжится и в 2024 году. Такое заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности во время брифинга Джон Кирби, его слова передает информационное агентство ТАСС.

Помимо этого Кирби также заявил, что администрация США не видит в этом никакой проблемы, потому что власти и дальше планируют требовать у Конгресса деньги на новые пакеты помощи, в которые входит и оружие, и деньги для Киева.

«Мы комфортно себя чувствуем в плане того, чего добиваемся в дополнительном запросе. Мы считаем, что это — надлежащий объем, который надо запрашивать», — сообщил он.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Америке признались, что стране не по карману новое финансирование Украины.

Тема:
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