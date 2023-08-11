В Америке признались, что стране не по карману новое финансирование Украины

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 9 0

Конгрессвумен Грин: США не в состоянии выделить дополнительные миллиарды Киеву

В Америке признались, что стране не по карману новое финансирование Украины

Фото: www.globallookpress.com / Christian Ohde

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По словам конгрессвумен США, 300 американцев ежедневно умирают «из-за жалкой политики» Байдена.

У США нет финансовой возможности выделить на финансирование «хотелок» Украины новые миллиарды долларов. Об этом заявила член Палаты представителей Тейлор Грин в своих социальных сетях.

По ее словам, ежедневно более трех сотен американцев умирает из-за того, что Байден не может выстроить нормально политику Соединенных Штатов.

Пенсионеры в стране не могут платить за аренду домов из-за высокой инфляции. Помимо этого, у американцев государственный долг перевалил за 32 триллиона долларов. Кроме того, количество бездомных стало рекордным за всю историю страны.

Ранее 5-tv.ru привел слова Джона Кирби, который заявил о провале контрнаступления ВСУ.

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