Конец счастью: Роман Капаклы расстался с Татьяной Мусульбес

|
Алексей Панков
Алексей Панков 14 0

Звезда «ДОМа-2» Роман Капаклы ушел от Татьяны Мусульбес

Конец счастью: Роман Капаклы расстался с Татьяной Мусульбес

Фото: Instagram* / black_crown_official_

Читайте нас в: Дзен Новости

Теперь звезда «ДОМа-2» будет искать счастье в одиночестве.

Роман Капаклы бросил Татьяну Мусульбес. Об этом мужчина рассказал в личном блоге. При этом ради девушки он полгода назад прекратил отношения с бывшей возлюбленной — Мариной Африкантовой.

Что стало причиной расставания, неизвестно. Капаклы поблагодарил девушку за счастливые месяцы, а также заявил, что помнит «все моменты, запахи, звуки».

«Но люди, оказывается, не всегда приходят в жизнь друг друга навсегда. Иногда они появляются для какого-то определенного опыта, чтобы после, наполнив жизни друг друга, с улыбкой пожелать обоюдного счастья, но уже по отдельности», — отметил шоумен.

Капаклы подчеркнул, что решение о расставании было принято «со слезами на глазах». Сейчас он надеется, что обретет настоящее счастье, как и бывшая девушка. Мусульбес успела отреагировать на слова экс-возлюбленного. Брюнетка заявила, что мужчина смог ее растрогать.

Как Виктория Боня рискует здоровьем дочери, разрешая носить высокие каблуки?

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывшие участники «Дома-2» Мондезир Свет-Амур и Юлия Ефременкова отказались показывать своих детей-близнецов. За это их раскритиковали поклонники. В ответ на сообщения хейтеров родители заявили, что покажут детей после их крещения.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+21° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
98.21
0.93 107.97
0.81
Новые начинания: китайский гороскоп на неделю с 14 по 20 августа 2023 год...

Последние новости

5:08
Крючков: в Крыму сработали системы ПВО
5:00
Конец счастью: Роман Капаклы расстался с Татьяной Мусульбес
4:44
Российские самолеты подверглись воздействию систем наведения в Сирии
4:28
«У меня большие вопросы»: историк Чубарьян высказался об учебнике по обществознанию
4:10
Новые начинания: китайский гороскоп на неделю с 14 по 20 августа 2023 года
3:54
В Совбезе РФ отреагировали на слова Дуды о «российском империализме»

Сейчас читают

«У меня большие вопросы»: историк Чубарьян высказался об учебнике по обществознанию
Проблемы со здоровьем? Чем опасно переводить будильники
Актриса Татьяна Титова рассказала о роковом предсказании Веры Васильевой
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку