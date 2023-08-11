Как Виктория Боня рискует здоровьем дочери, разрешая носить высокие каблуки?

Врач прокомментировал видео, на котором 11-летняя наследница звезды «Дома-2» вышагивает на шпильках.

Туфли на высоких каблуках носить вредно людям всех возрастов и комплекций. Но если взрослые могут позволить себе эффектный непродолжительный выход на шпильках, детям такое удовольствие категорически запрещено. Конечно, желание примерить мамину красивую обувь естественно для любой девочки, но такие развлечения рано переводить на постоянную основу. Об особенностях строения детской стопы и рисках, связанных с каблуком в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал Василий Строганов — врач, заведующий отделением травматологии и ортопедии многопрофильной клиники.

«Высокий каблук — это вообще не физиологично. И у женщин основные проблемы, связанные со стопой — это hallux valgus, так называемая вальгусная деформация первой плюсны. Ну вот это все связано как раз с отношением модельной обуви на высоком каблуке. Когда человек ходит на высоком каблуке, он перегружает передний отдел стопы. Это провоцирует поперечное плоскостопие», — отметил доктор.

На днях бывшая участница «Дома-2» и блогер Виктория Боня опубликовала видео, на котором ее дочь от бизнесмена Алекса Смерфита Анджелина-Летиция дефилирует в босоножках на каблуках высотой как минимум десять сантиметров. Получается у девочки не очень хорошо, но глаза от счастья светятся. А публика тем временем нападает на мать за ранние эксперименты с телом ребенка. Одни считают такой наряд просто вульгарным, другие переживают за здоровье. Строганов к беспокойству присоединяется.

«У ребенка еще более мягкие структуры. И если с ранних лет ходить на высоком каблуке, то деформация, как правило, развивается еще быстрее. Поэтому как раз необходимости такой нет, и вообще и взрослым не рекомендуется носить такой каблук. Ну это так, дань моды, красота требует жертв», — поясняет врач.

Ради справедливости стоит отметить, никто из критиков Бони не знает наверняка, какую обувь носит Анджелина каждый день. Возможно, девочка надела взрослые босоножки на несколько минут ради забавы, и никто вовсе не поощряет ее стремления носить шпильки. Но все же эксперты считают своим долгом предупредить родителей о последствиях постоянных прогулок юных модниц в подобных туфельках.

«Уплощение поперечного свода, то есть поперечное плоскостопие, но может и комбинированное развиваться. Ну, в основном это плоскостопие и связанные с этим болевые синдромы. В норме нагрузка должна приходиться на первую и пятую плюсневые кости, а так начинает перегружаться весь свод стопы. Стопа начинает уплощаться, становится более широкой. И появляется болевой синдром», — продолжает Строганов.

Распространенная проблема — шишка рядом с большим пальцем, из-за которой некоторым приходится даже прибегать к хирургическому вмешательству. Это одно из следствий чрезмерной нагрузки на стопы, которую они терпели в течение многих лет. Из-за этой «косточки», шишки, а также искривленного пальца дамы не могут подобрать обувь, мучаются болями и страдают с чисто эстетической точки зрения.

Во время прогулок на шпильках трудно всем суставам вплоть до коленного и тазобедренного, но хуже всего стопам. Если речь идет о ребенке, неправильна биомеханика ходьбы формируется слишком рано. Соответственно, всех перечисленных проблем такие девочки дождутся гораздо быстрее тех, кто носит подходящую по всем показателям обувь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что прокуратура проверяет экстравагантную маму Викторию Боню на предмет пропаганды наркотиков.

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