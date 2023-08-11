«Губы от мамы»: Мондезир Свет-Амур о внешности сыновей-близнецов

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Анастасия Панкова
Анастасия Панкова 44 0

Сыновья-близнецы Мондезира Света-Амура унаследовали губы от мамы

«Губы от мамы»: Мондезир Свет-Амур о внешности сыновей-близнецов

Фото: Instagram* / mon_desir________

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Фанатам звездной пары пока что так и не довелось увидеть лица их детей.

Бывшие участники «Дома-2» Мондезир Свет-Амур и Юлия Ефременкова снова попали под критику из-за нежелания показывать внешность своих сыновей-близнецов Даниэля и Кристиана. Ведущая уже подчеркивала, что только она может решать, когда и кому показывать наследников.

Недавно поклонники попробовали с помощью хитрых уловок узнать хоть что-нибудь о том, как выглядят близнецы. Дело в том, что тех либо снимают со спины, либо накладывают им на лица смайлики.

Свет-Амур решил приоткрыть завесу тайны: он написал в социальных сетях, что губы дети унаследовали от мамы. Ефременкова обещала показать Даниэля и Кристиана после их крещения. Однако событие постоянно переносится из-за рабочего графика крестных родителей.

В марте пара разъехалась из-за словесного абьюза со стороны Свет-Амура. По словам Ефременковой, она более не могла терпеть такое отношение и бороться с агрессией. При этом отец продолжает общаться с детьми, принимая в их жизни активное участие.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ефременкова переживает за одного из сыновей.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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