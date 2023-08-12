«У меня большие вопросы»: историк Чубарьян высказался об учебнике по обществознанию

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Алексей Панков
Алексей Панков Эксклюзив 1 126 0

Историк Чубарьян: в России нужно изменить учебник по обществознанию

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

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Нынешний курс кажется специалисту весьма неопределенным.

В России необходимо изменить учебник по обществознанию. Об этом в эксклюзивном разговоре с 5-tv.ru сообщил российский историк Александр Чубарьян.

По словам специалиста, история неразрывна связана с наукой об обществе. И к нынешнему курсу обществознания, по которому учатся школьники, у Чубарьяна есть вопросы.

«Я считаю, что он немного аморфный, неопределенный. Но сейчас мне министр сказал и публично заявил, что до конца года они сделают новый конкурс и какие-то подготовят новый учебник по обществознанию», — заявил Чубарьян.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России стартовала массовая печать новых учебников по истории. В них появится раздел о вхождении новых регионов в состав страны, а также развитии государства в современных условиях и формировании многополярного мира. Книги появятся в российских школах уже в сентябре этого года.

Полное интервью с российским историком и автором нового школьного учебника Александром Чубарьяном смотрите в итоговой программе "Известия. Главное" в субботу, 13 августа, в 00:00.

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