В России стартовало производство новых учебников по истории

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Специалисты проверяют качество и упаковывают книги для отправки.

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; 5-tv.ru

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В сентябре в российских школах появятся новые учебники истории. Предназначены они в первую очередь для учеников старших классов.

Отдельный раздел разъясняет причины начала спецоперации, рассказывает о вхождении новых регионов в состав России, современном развитии страны и формировании многополярного мира.

Сейчас специалисты комбината в Смоленске печатают сотни экземпляров. Они проверяют качество и упаковывают книги для отправки.

Ранее 5-tv.ru писал, что новые учебники по истории будут готовы для учеников с пятого по девятый классы к 1 сентября 2024 года. 

Дорожные карты по этому вопросу были утверждены в декабре прошлого года. В новых учебниках были полностью переписаны разделы о 70-х, 80-х, 90-х и нулевых годах.

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В России стартовало производство новых учебников по истории

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