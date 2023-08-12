На Западе утверждают, что Украина с начала конфликта потеряла 150 тысяч военных
NYT: ВСУ потеряли более 150 тысяч военных с начала спецоперации
Фото: www.globallookpress.com / Yevhen Lubimov
Все больше и больше украинцев пытаются избежать мобилизации.
Украина с начала специальной военной операции (СВО) потеряла более 150 тысяч военных ранеными и убитыми, по мнению западных аналитиков. Такие подсчеты провела газета The New York Times.
«Более 150 тысяч украинских военных были убиты или ранены», — указано в заметке.
И это не единственный вывод авторов статьи, они отмечают, что все больше украинцев отчаянно пытаются избежать новой мобилизации.
Киевский режим активно пытается забрать как можно людей на военную службу, в то время как дипломаты из Незалежной отчаянно бегут из страны — известно, что от 40 до 60% сотрудников не вернулись из зарубежных командировок после начала СВО. Основная причина заключается в том, что высшее руководство бросает простых граждан «в пекло», а само панически боится попасть под мобилизацию.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что на Украине сообщили о необходимости дополнительной мобилизации.
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