Все больше и больше украинцев пытаются избежать мобилизации.

Украина с начала специальной военной операции (СВО) потеряла более 150 тысяч военных ранеными и убитыми, по мнению западных аналитиков. Такие подсчеты провела газета The New York Times.

«Более 150 тысяч украинских военных были убиты или ранены», — указано в заметке.

И это не единственный вывод авторов статьи, они отмечают, что все больше украинцев отчаянно пытаются избежать новой мобилизации.

Киевский режим активно пытается забрать как можно людей на военную службу, в то время как дипломаты из Незалежной отчаянно бегут из страны — известно, что от 40 до 60% сотрудников не вернулись из зарубежных командировок после начала СВО. Основная причина заключается в том, что высшее руководство бросает простых граждан «в пекло», а само панически боится попасть под мобилизацию.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что на Украине сообщили о необходимости дополнительной мобилизации.