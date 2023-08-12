Не нужно запрещать: сексолог прокомментировала откровенные наряд дочери Джигана

Звездных родителей часто критикуют за сексуализацию 12-летней Ариэлы.

Насколько безопасно для психики ребенка носить откровенные наряды? Модный look и характер 12-летней дочери Джигана и Оксаны Самойловой Ариэлы эксклюзивно для 5-tv.ru оценила сексолог-психолог Александра Миллер.

По словам специалиста, она не заметила ничего вульгарного в нарядах и поведении девочки. Так сейчас выглядят большинство современных подростков.

«Я абсолютно убеждена, когда дети растут в очень строгих семьях, религиозных семьях, либо с жесткими родителями, авторитарными, то берется очень много „перекосов“, не только в закрытии сексуальности полностью, но и в отсутствии возможности получить оргазм или еще чем-то такого плана. Извращенцами такие люди тоже могут стать. Тут не нужно рассматривать жесткий запрет, чтобы подросток вырос правильным человеком. Это далеко не так», — уверена Миллер.

Специалист заявила, что во всем нужна мера, в том числе и в воспитании детей. В этом плане у Джигана и Самойловой все хорошо.

Семью часто критикуют, потому что сейчас у общества такой настрой. Кроме того, многие любят посудачить о популярных людях.

«Это происходит сплошь и рядом. Почему многие люди боятся популярности? Они думают, что выйдут в социум, и все начнут критиковать, как он встал, как он сел, что он поел и все тому подобное. Что касается Самойловых, я давно наблюдаю эту семью, и на самом деле восхищаюсь тем, как их дети себя ведут, какое у них эмоциональное состояние. Поверьте, бывает такое, что просто на камеру работают люди, и это всегда видно. Но вы никогда в жизни не заставите работать на камеру детей», — отметила Миллер.

Психолог отметила, что многие подростки ведут себя гораздо хуже дочери Джигана. При этом люди, которые отстаивают мораль, зачастую сами страдают от различных ментальных проблем.

Оксана Самойлова шокировала старшую дочь Ариелу сюрпризом в день рождения

Ранее 5-tv.ru сообщал, что последний отпуск семьи Джигана прошел неудачно. Малышей тошнило, глава семейства подцепил лишай, а Оксана Самойлова лежала под капельницей.