«Спасибо, что живой»: семья Джигана пожаловалась на ужасный отпуск

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Полина Долгова
Полина Долгова 31 0

Блогер Самойлова пожаловалась на череду заболеваний у семьи на отдыхе

«Спасибо, что живой»: семья Джигана пожаловалась на ужасный отпуск

Фото: © РИА Новости / Светлана Шевченко

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Супруга исполнителя сообщила, что все члены ее семьи заболели. Но чем?

Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова сообщила, что последний отпуск выдался для них неудачным. Дело в том, что почти все члены ее семьи заболели: малышей тошнит, глава семейства подцепил лишай, а мать-героиня лежит под капельницей.

«Мы так еще никогда не отдыхали», — призналась знаменитость.

Что именно произошло с блогером, она уточнять не стала. Однако Самойлова отметила, что она более-менее «в себе» только первый день.

В следующей публикации Самойлова показала среднюю дочь Лею за завтраком. Вскоре звезда сообщила, что после него семейство снова отправилось в больницу.

«У Майи уши плюс тошнота. <…> У Дениса (Джигана — Прим. ред.) солнечный лишай, у Леи потница. Дед тоже уже с ушами больными. Отпуск из серии: спасибо, что живой», — подытожила она.

В 2011 году у Джигана и Самойловой родилась дочь Ариела, спустя три года — Лея, а в 2017-м — Майя. В 2020 году на свет появился долгожданный наследник Давид.

Звездная семья часто дразнит подписчиков контентом из отпусков. Возможно, в этот раз кто-то устал видеть их загорелые тела и сглазил.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Самойлова наказывает детей.

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«Спасибо, что живой»: семья Джигана пожаловалась на ужасный отпуск

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