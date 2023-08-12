Сергей Шойгу облетел полигон на Новой Земле, где СССР испытывали оружие

Сергей Шойгу осмотрел с воздуха Центральный полигон РФ на Новой Земле, где СССР испытывали ядерное оружие с 1954 по 1990 годы. В полете его сопровождал глава «Росатома» Алексей Лихачев.

«Центральный полигон Российской Федерации образован 17 сентября 1954 года. В период с 1954 по 1990 год на нем было проведено 132 испытания атмосферных, подземных, подводных, надводных, а также наземного, взрывов ядерного оружия», — пояснили в пресс-службе Минобороны России.

Установлено, что суммарная мощность от всех произведенных в Советском союзе ядерных взрывов на этой площадке составляет 94%.

В настоящее время на данном полигоне проводятся испытания перспективных образцов вооружения и военной техники.

Кроме того, как добавили в оборонном ведомстве, Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в Арктическую зону также проверил работу российской группировки войск, в частности, готовность к действиям по охране и обороне особо важных объектов.

Министр обороны позднее посетил поселок Булушья Губа архипелага Новая Земля, где проинспектировал готовность объектов социальной инфраструктуры. Там располагается самая северная школа России, где в одну смену могут учиться более 250 школьников. В прошлом году в эксплуатацию был сдан детский сад на площади более шести тысяч квадратных метров. В здании организованы помещения для детских групп, зимний сад, спортзал, бассейн, музыкальный зал, фотарий, соляная пещера.

Готовятся к сдаче три жилых дома для военнослужащих и членов их семей. Еще один дом находится в стадии строительства.