Охота на охотника: бойцы ВС РФ выследили и уничтожили украинский расчет БПЛА
Военкор «Известий» Северьянов показал кадры уничтожения украинского расчета БПЛА
Фото, видео: Епанчинцев Евгений / ТАСС; 5-tv.ru
Военнослужащие 9-й мотострелковой бригады продемонстрировали слаженные действия разведки и артиллерии.
Уникальные кадры обнаружения и уничтожения российскими военными расчета беспилотного летательного аппарата (БПЛА) украинских боевиков передал военкор «Известий» Родион Северьянов из зоны проведения спецоперации.
На видео показана работа бойцов 9-й отдельной мотострелковой бригады на авдеевском направлении. Ее разведчики с помощью дрона засекли расчет БПЛА противника, устроивший себе «гнездо» в одном из разбитых и брошенных домовладений придорожного села. Затем разведка передала координаты вражеских операторов беспилотника артиллеристам, и те точным попаданием снаряда буквально в щепки разнесли логово боевиков.
До этого российские десантники поделились с 5-tv.ru эксклюзивными кадрами уничтожения бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе спецоперации. На видео запечатлена ликвидация трех боевых машин противника с помощью отечественных дронов-камикадзе «Ланцет». В одном из эпизодов в кадре видна боевая машина пехоты Bradley американского производства.
Ранее 5-tv.ru показал, как на краснолиманском направлении экипаж ударно-разведывательного вертолета Ка-52 уничтожил украинскую БМП.
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