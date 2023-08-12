Охота на охотника: бойцы ВС РФ выследили и уничтожили украинский расчет БПЛА

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 68 0

Военкор «Известий» Северьянов показал кадры уничтожения украинского расчета БПЛА

Фото, видео: Епанчинцев Евгений / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Военнослужащие 9-й мотострелковой бригады продемонстрировали слаженные действия разведки и артиллерии.

Уникальные кадры обнаружения и уничтожения российскими военными расчета беспилотного летательного аппарата (БПЛА) украинских боевиков передал военкор «Известий» Родион Северьянов из зоны проведения спецоперации.

На видео показана работа бойцов 9-й отдельной мотострелковой бригады на авдеевском направлении. Ее разведчики с помощью дрона засекли расчет БПЛА противника, устроивший себе «гнездо» в одном из разбитых и брошенных домовладений придорожного села. Затем разведка передала координаты вражеских операторов беспилотника артиллеристам, и те точным попаданием снаряда буквально в щепки разнесли логово боевиков.

До этого российские десантники поделились с 5-tv.ru эксклюзивными кадрами уничтожения бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе спецоперации. На видео запечатлена ликвидация трех боевых машин противника с помощью отечественных дронов-камикадзе «Ланцет». В одном из эпизодов в кадре видна боевая машина пехоты Bradley американского производства.

Ранее 5-tv.ru показал, как на краснолиманском направлении экипаж ударно-разведывательного вертолета Ка-52 уничтожил украинскую БМП.

Тема:
Спецоперация
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