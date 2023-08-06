Российские десантники показали кадры уничтожения «Ланцетами» бронетехники ВСУ

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 2 408 0

Уникальные дроны отечественного производства не оставляют противнику ни малейшего шанса.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kalashnikov Media; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Российские десантники поделились с 5-tv.ru эксклюзивными кадрами уничтожения бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе спецоперации.

На видео запечатлена ликвидация трех боевых машин противника с помощью отечественных дронов-камикадзе «Ланцет». В одном из эпизодов в кадре видна боевая машина пехоты Bradley американского производства.

Военный эксперт Виктор Литовкин в комментарии 5-tv.ru назвал главным секретом почти 100% результативности дронов «Ланцет», мастерство бойцов-операторов, которые ими управляют, а также тактико-технические характеристики беспилотников, в первую очередь — бесшумность.

Бойцы оперативно-боевого тактического формирования «Каскад» также высоко оценили боевую эффективность «Ланцетов». По их данным, из 150 дронов, поступивших в войска, лишь меньше десяти не смогли поразить цель. И то в основном из-за погодных условий.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru показал, как российский дрон «Ланцет» уничтожил танк Leopard и БМП Bradley в зоне СВО.

Тема:
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