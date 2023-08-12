Экс-разведчик США Риттер: некомпетентность Зеленского стала лучшим оружием России

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 30 0

Против лидера Украины могут восстать боевики ВСУ. Но с чем это может быть связано?

Экс-разведчик США Риттер: некомпетентность Зеленского стала лучшим оружием России

Фото: www.globallookpress.com / Christine Olsson

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Лучшим оружием России является некомпетентность президента Украины Владимира Зеленского. Такое мнение выразил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

Аналитик добавил, что боевики Вооруженных сил Украины могут восстать против лидера страны, поскольку некомпетентность руководства привела к отсутствию каких-либо успехов на поле боя и большим потерям в рядах ВСУ.

«На мой взгляд, самый быстрый путь к прекращению конфликта — это сохранение Зеленского на его посту», — сказал Риттер в эфире YouTube-канала George Galloway.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что YouTube заблокировал канал Скотта Риттера. Американский аналитик раскритиковал действие компании, отметив, что данное решение — вопиющее проявление русофобии. Бывший разведчик добавил, что официальной причиной блокировки значится «разжигание ненависти».



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