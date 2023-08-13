В Приморье направили оперативную группу МЧС для ликвидации последствий наводнений

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Алексей Панков
Алексей Панков 20 0

Ряд населенных пунктов края оказались подтоплены из-за тайфуна «Ханун».

В Приморье направили оперативную группу МЧС для ликвидации последствий наводнений

Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков

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В Приморье по решению главы МЧС России Александра Куренкова была направлена оперативная группа для координации работы по ликвидации последствий тайфуна «Ханун». Ее возглавил генерал-лейтенант Анатолий Елизаров. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По последним данным, из-за паводка в российском регионе были подтоплены семь многоквартирных домов, а также более семи сотен частных владений. В результате стихийного бедствия в регионе пострадали по меньшей мере 65 населенных пунктов.

По данным СМИ, паводок в Уссурийске стал самым сильным за последние десять лет. Из-за него пострадало 35-40% его территории. Уровень воды в реке Раздольной достиг рекордной отметки в десять метров, что превышает высоту строящейся дамбы.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Уссурийске прорвало дамбу, которая строилась специально для сдерживания паводков. В результате ЧП подтопленным оказался городской микрорайон «7 ветров».

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