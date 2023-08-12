Созданную для сдерживания паводка дамбу прорвало в Уссурийске
Сильные подтопления зафиксированы в микрорайоне «7 ветров». Эвакуацию жителей лично координирует городской прокурор.
Фото, видео: TANNEN MAURY / ТАСС; Telegram / Официальный TG-канал прокуратуры Приморского края / prosecutor_pk; 5-tv.ru
В Уссурийске прорвало дамбу, которая строилась специально для сдерживания паводков. Сильные ливни привели к просачиванию воды. Сильные подтопления зафиксированы в микрорайоне «7 ветров». Об этом сообщает прокуратура Приморского края в своем Telegram-канале.
«Уссурийский городской прокурор Дмитрий Дениш на месте координирует мероприятия по эвакуации жителей микрорайона „7 ветров“ в Уссурийске», — говорится в сообщении надзорного органа.
Жителей в районе Раздольной улицы эвакуируют силами краевого подразделения МЧС. Вода прибыла к первым этажам трех многоквартирных домов.
В прокуратуре подчеркивают, что в дальнейшем будет дана оценка полноте принимаемых ответственными ведомствами и местной власть по минимизации последствий паводка.
В пресс-службе горадминистрации ТАСС пояснили, что прорыва на дамбе нет. Образовавшиеся трещины там называли прораном.
«Проран — это когда вода перехлестывала в одном месте и образовался узкий тонкий овражек, и вода поступает сквозь дамбу по этому оврагу», — добавили в администрации города.
Таким образом вода стала поступать в отдельный дом, где затоплен первый этаж. В остальных случаях только подвалы. Чиновники проводят поквартирный обход и выясняют, есть ли необходимость в эвакуации населения.
В настоящее время дамба еще не введена в эксплуатацию. Срок ее сдачи намечен на конец октября текущего года.
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