В четырех регионах РФ ожидаются подтопления из-за сильных дождей

Обильные осадки могут вызвать подъем уровня воды на малых реках и затопление низин.

В Бурятии, Забайкалье, Приамурье и Красноярском крае возможны подтопления из-за сильных дождей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ВНИИ ГОЧС.

«В ближайшие двое суток возможен выход воды на поймы рек в южных районах Забайкальского края и Республики Бурятия. Подтопление низменных мест прогнозируется и в отдельных районах Красноярского края», — говорится в сообщении.

Отмечается, что неустойчивый характер погоды с дождями различной интенсивности сохраняется и в Амурской области.

Выход воды на поймы рек и подтопления местности возможны в период со 2 по 4 августа. Осадки могут вызвать подъем уровня воды на малых реках и затопление низин.

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