В четырех регионах РФ ожидаются подтопления из-за сильных дождей

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 51 0

МЧС: в регионах Сибири и Дальнего Востока ожидаются подтопления из-за дождей

В четырех регионах РФ ожидаются подтопления из-за сильных дождей

Фото: МЧС России / ТАСС

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Погода

Обильные осадки могут вызвать подъем уровня воды на малых реках и затопление низин.

В Бурятии, Забайкалье, Приамурье и Красноярском крае возможны подтопления из-за сильных дождей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ВНИИ ГОЧС.

«В ближайшие двое суток возможен выход воды на поймы рек в южных районах Забайкальского края и Республики Бурятия. Подтопление низменных мест прогнозируется и в отдельных районах Красноярского края», — говорится в сообщении.

Отмечается, что неустойчивый характер погоды с дождями различной интенсивности сохраняется и в Амурской области.

Выход воды на поймы рек и подтопления местности возможны в период со 2 по 4 августа. Осадки могут вызвать подъем уровня воды на малых реках и затопление низин.

Накануне в Екатеринбурге из-за «тропических» ливней забили водопады, фонтаны и гейзеры — в городе случилось несколько коммунальных аварий. Обильные осадки привели к тому, что вода из люков хлынула на дороги.

Тем временм в Башкирии по селам прокатился разрушительный смерч. Мощными порывами сорвало крыши домов, снесло заборы и ограды. К счастью, никто из людей не пострадал.

Ранее 5-tv.ru сообщал о мощном шторме с градом, который обрушился на Севастополь.

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