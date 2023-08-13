«Настал момент истины»: беременная Ольга Кузьмина раскрыла пол ребенка

Женщина не стала устраивать гендер-пати. Но почему?

Беременная актриса Ольга Кузьмина сообщила поклонникам, что у нее родится девочка. По фотографиям звезды сериала «Кухня» понятно, что малышка появится на свет уже в ближайшее время. Примерная дата родов пока неизвестна.

«У нас будет дочка», — кратко и понятно написала звезда в своем блоге.

Восторженные фанаты сразу же принялись поздравлять актрису.

«Ура, я угадала. Маме, у которой уже есть сын, можно пожелать только дочку»;

«Поздравляю! Это круто. Желаю, чтобы она была такой же красивой, как ее мама!» — написали они.

Несколько дней назад Кузьмина рассказала, что не будет устраивать гендер-пати. Это специальная вечеринка, на которой будущие родители узнают пол ребенка в праздничной обстановке. Обычно это делается с помощью специальных шаров или торта с начинкой цветом, который ассоциируется с полом малыша. На такое событие приглашают друзей и родственников.

По словам женщины, не проводить гендер-пати — это их совместное решение с мужем. Актриса считает, что такое действие должно оставаться тайным. Его не хочется превращать в громкое шоу.

О своей беременности Кузьмина объявила в начале июня. Она ждет ребенка от шоумена Евгения Апанасевича. Недавно он сделал предложение артистке, на которое она ответила согласием. Также у артистки есть сын Гордей от экс-супруга Алексея Терещенко. По словам артистки, они сохранили приятельское общение ради чада и оставили все обиды в прошлом.

Ранее 5-tv.ru писал, что беременная Ольга Кузьмина вышла замуж.