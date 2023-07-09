В повседневной одежде и без свидетелей: беременная Ольга Кузьмина вышла замуж

Звезда «Кухни» и «Чебурашки» призналась, что к такому важному дню полностью подготовиться невозможно, поэтому и беспокоиться об этом не стала.

Находящаяся на последних месяцах беременности звезда «Кухни» и «Чебурашки» Ольга Кузьмина связала себя узами брака с экскурсоводом Евгением Апанасевичем. Торжество было скромным, без пафоса.

В социальной сети артистка опубликовала видео со свадьбы. Для росписи она надела повседневное красно-белое платье в пол, а жених был в белой футболке с ярким принтом. Гостей на празднике не было, как и дальнейшей поездки в ресторан, свадебного торта.

«Наверное, к этому волнительному событию невозможно подготовиться на все сто… Поэтому мы, в принципе, не готовились. Теперь официально — муж и жена!» — написала знаменитость.

После ЗАГСа счастливая пара отправилась вместе с сыном Кузьминой Гордеем и двумя детьми Апанасевича в парк развлечений. Там они прокатились на аттракционах, поели сладкую вату.

До росписи Кузьмина призналась поклонникам, чтобы заключить себя узами брака, возлюбленным пришлось приложить немало усилий. Ведь Апанасевич является гражданином Белоруссии. На протяжении некоторого времени они пытались выяснить, какие именно необходимы документы для регистрации брака.

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