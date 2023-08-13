Отгул или выплата: как должна оплачиваться сверхурочная работа

За первые два часа переработки оплата идет в полуторном размере, далее — в двойном. На что еще можно рассчитывать?

Больше половины россиян регулярно задерживаются на работе по собственной инициативе или же просьбе руководства. Стоит отметить, что работодатель не обязан оплачивать переработку, если человек остается на рабочем месте по собственному желанию. Но есть нюансы. О том, что считается сверхурочной работой, рассказало издание URA.RU.

Что такое сверхурочная работа

Такой работой считается та, которую сотрудник выполняет вне рабочего времени, она превышает нормативное количество трудовых часов.

Если человек сам изъявил желание «поработать», то она не оплачивается. Деньги должны возмещаться только за ту работу, к которой сотрудника привлекает работодатель.

Зачастую это происходит тогда, когда служащий не успел закончить работу в срок по независящим от него причинам. Однако оставить ее нельзя, поскольку это повлечет угрозу жизни. Например, ремонт или непрерывное производство.

Важно помнить, что в таком случае требуется письменное согласие сотрудника на переработку. За первые два часа оплата идет в полуторном размере, далее — в двойном. Вместо денег можно выбрать отгул.

Переработка не может быть более четырех часов в течение двух дней подряд. Также она не должна превышать 120 часов в год.

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