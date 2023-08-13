Ах, эти колени: как пластическая хирургия может преобразовать вид ног

|
Полина Долгова
Полина Долгова 27 0

Хирург Гогиберидзе: изменить форму коленок можно с помощью липосакции

Ах, эти колени: как пластическая хирургия может преобразовать вид ног

Фото: www.globallookpress.com / SuperStock

Читайте нас в: Дзен Новости

Улучшить форму ног можно не только диетами и массажем, но и более «мощными» средствами.

Многие женщины испытывают комплексы, связанные с ногами. Даже сама Коко Шанель считала, что колени — это наименее привлекательная часть женского тела.

Колени являются основополагающим элементом физической красоты женщины. С возрастом, а также вследствие набора веса или похудения кожа в этой области может стать растянутой и покрыться «апельсиновой корочкой», а также провиснуть. Это, конечно, сильно испортит общую картину. Но как же можно скорректировать зону колен? Об этом издание dni.ru спросило ведущего пластического хирурга, основателя клиники «Время красоты» Отари Гогиберидзе.

По словам эксперта, изменить размер и форму коленей с помощью диеты, упражнений и массажа нелегко. Чтобы улучшения произошли, могут потребоваться годы упорного труда.

Как может помочь пластическая хирургия

Многие пациенты обращаются к пластической хирургии, чтобы исправить любые недуги, связанные с коленками. И во многих случаях просят добиться более привлекательного вида ног.

В это случае может помочь пересадка жира (липосакция) — процесс перемещения жира в различные части тела. Он может стать отличным способом создания более рельефного облика нижних конечностей.

После того, как процедура заканчивается, на пациента надевают компрессионные чулки или гольфы, чтобы ускорить процесс заживления проколов.

Такое хирургическое вмешательство не оставляет следов, а также не вызывает никаких нарушений кожи и тканей. Липосакция улучшает внешний и внутренней вид поверхности коленей, уменьшив их размер и устранив провисание кожи.

В этом случае, отложения жира исчезают и, если человек не испытывает резких изменений в весе, они не возвращаются. Липосакция также эффективна для того, чтобы убрать любые бугорки и неровности.

Однако такие процедуры заканчиваются успешно только в том случае, если операция была сделана профессионалом, а все врачебные требования соблюдались.

Ранее 5-tv.ru писал, как пластические хирурги подбирают импланты для увеличения груди.

+18° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
98.21
0.93 107.97
0.81
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:14
Названы самые дешевые квартиры новостроек в областных центрах рядом с Москвой
16:04
Останки ребенка-вампира, прикованного за ногу к земле, нашли в одной из деревень
15:52
«Замкнутые»: мумии отца и сына нашли в квартире Екатеринбурга
15:43
Почти уверен: Трамп оценил свои шансы на выборах президента США 2024 года
15:31
Минобороны показало кадры уничтожения комплекта связи Starlink ВСУ
15:18
Звезда оперы Вагнера Берит Линдхольм внезапно умерла

Сейчас читают

Звезда оперы Вагнера Берит Линдхольм внезапно умерла
Об этом невозможно говорить без слез: раскрыты детали смерти актрисы Лидии Остринской
На Украине НАТО обвинили в неудачном контрнаступлении ВСУ: «Оказались бесполезны»
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку