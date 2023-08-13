Ах, эти колени: как пластическая хирургия может преобразовать вид ног

Улучшить форму ног можно не только диетами и массажем, но и более «мощными» средствами.

Многие женщины испытывают комплексы, связанные с ногами. Даже сама Коко Шанель считала, что колени — это наименее привлекательная часть женского тела.

Колени являются основополагающим элементом физической красоты женщины. С возрастом, а также вследствие набора веса или похудения кожа в этой области может стать растянутой и покрыться «апельсиновой корочкой», а также провиснуть. Это, конечно, сильно испортит общую картину. Но как же можно скорректировать зону колен? Об этом издание dni.ru спросило ведущего пластического хирурга, основателя клиники «Время красоты» Отари Гогиберидзе.

По словам эксперта, изменить размер и форму коленей с помощью диеты, упражнений и массажа нелегко. Чтобы улучшения произошли, могут потребоваться годы упорного труда.

Как может помочь пластическая хирургия

Многие пациенты обращаются к пластической хирургии, чтобы исправить любые недуги, связанные с коленками. И во многих случаях просят добиться более привлекательного вида ног.

В это случае может помочь пересадка жира (липосакция) — процесс перемещения жира в различные части тела. Он может стать отличным способом создания более рельефного облика нижних конечностей.

После того, как процедура заканчивается, на пациента надевают компрессионные чулки или гольфы, чтобы ускорить процесс заживления проколов.

Такое хирургическое вмешательство не оставляет следов, а также не вызывает никаких нарушений кожи и тканей. Липосакция улучшает внешний и внутренней вид поверхности коленей, уменьшив их размер и устранив провисание кожи.

В этом случае, отложения жира исчезают и, если человек не испытывает резких изменений в весе, они не возвращаются. Липосакция также эффективна для того, чтобы убрать любые бугорки и неровности.

Однако такие процедуры заканчиваются успешно только в том случае, если операция была сделана профессионалом, а все врачебные требования соблюдались.

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