Три человека пострадали при столкновении прогулочных катеров на Кубани

Два прогулочных катера столкнулись друг с другом в Черноморском районе Краснодарского края, рядом с населенным пунктом Оленевка.

Как стало известно 5-tv.ru, в результате происшествия пострадали три человека. Предварительно, один пострадавший находится в тяжелом состоянии. Другая информация уточняется.

Известно, что ранее семья из Москвы таинственно исчезла при прогулке на катере под Астраханью. туристы вышли на воду 17 июня. В качестве плавсредства у них был катер Yamaha-100. На нем они направились из Астрахани в сторону поселка Станья. Больше о людях никто ничего не слышал.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что корабль «Василий Быков» принудительно остановил в Черном море сухогруз, шедший в порт Украины.