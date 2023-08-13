Три человека пострадали при столкновении прогулочных катеров на Кубани

|
Полина Долгова
Полина Долгова Эксклюзив 40 0

Один из потерпевших находится в тяжелом состоянии.

Три человека пострадали при столкновении прогулочных катеров на Кубани

Фото: © РИА Новости / Алексей Даничев

Читайте нас в: Дзен Новости

Два прогулочных катера столкнулись друг с другом в Черноморском районе Краснодарского края, рядом с населенным пунктом Оленевка.

Как стало известно 5-tv.ru, в результате происшествия пострадали три человека. Предварительно, один пострадавший находится в тяжелом состоянии. Другая информация уточняется.

Известно, что ранее семья из Москвы таинственно исчезла при прогулке на катере под Астраханью. туристы вышли на воду 17 июня. В качестве плавсредства у них был катер Yamaha-100. На нем они направились из Астрахани в сторону поселка Станья. Больше о людях никто ничего не слышал.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что корабль «Василий Быков» принудительно остановил в Черном море сухогруз, шедший в порт Украины.

+18° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
98.21
0.93 107.97
0.81
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:43
Щель между зубов: о каких проблемах со здоровьем говорят «просветы»
14:28
Над Белгородской областью уничтожен еще один вражеский беспилотник
14:14
Ковер или плед: в фильме «Москва слезам не верит» нашли неожиданный киноляп
14:02
Площадь пожара на складе в Раменском выросла до 2700 квадратных метров
13:51
«Калашников» разработал укороченный автомат АК-19 под патрон НАТО
13:38
Три человека пострадали при столкновении прогулочных катеров на Кубани

Сейчас читают

Об этом невозможно говорить без слез: раскрыты детали смерти актрисы Лидии Остринской
Тело мужчины неизвестной давности с отрезанным ухом нашли в Ленобласти
Поисковые работы завершились на месте взрыва в Сергиевом Посаде
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку