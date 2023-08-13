Российский патрульный корабль «Василий Быков» принудительно остановил в Черном море сухогруз, шедший в порт Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Отмечалось, что инцидент произошел в 6:30 по московскому времени. Обнаруженной целью оказался корабль «Сукра Окан», следовавший по курсу под флагом Палау.

«На требование остановки для досмотра на предмет перевозки запрещенных грузов капитан сухогруза не отреагировал. Для принудительной остановки судна с российского боевого корабля был открыт предупредительный огонь из автоматического стрелкового оружия. В целях досмотра сухогруза с борта патрульного корабля „Василий Быков“ был поднят вертолет Ка-29 с группой российских военнослужащих», — отмечалось в заявлении.

Выяснилось, что российские военные также инициировали радиопереговоры. После этого судно застопорило ход, в результате чего досмотровой группе удалось высадиться на палубу.

«После завершения работы досмотровой группы на борту „Сукра Окан“ судно продолжило движение в порт Измаил. Корабли ЧФ продолжают патрулирование в назначенных районах», — добавили в Минобороны России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Керченском проливе ограничено движение судов и летательных аппаратов. В МО пояснили: под запрет попали все суда и плавательные средства, в том числе для передвижения под водой. Запрещена постановка на якорь и приводнение. Людям также запретили находиться в акватории Черного моря в месте действующих ограничений. Район ограничения выделен береговой чертой.