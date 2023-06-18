Семья из Москвы таинственно исчезла при прогулке на катере под Астраханью

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Игорь Рязов
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Семья из Москвы пропала во время прогулки по реке в Астраханской области

Семья из Москвы таинственно исчезла при прогулке на катере под Астраханью

Фото: www.globallookpress.com / lya Galakhov

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Спасатели МЧС сейчас ищут ребенка и его родителей, которые пропали без вести в природной среде.

Семья их трех жителей Москвы, включая ребенка, пропала во время прогулки на катере в Астраханской области. Об этом сообщили в главке МЧС по региону.

Уточняется, что туристы вышли на воду 17 июня. В качестве плавсредства у них был катер Yamaha-100. На нем они направились из Астрахани в сторону поселка Станья. Но внезапно пропали.

«Поступила информация о безвестном исчезновении в природной среде трех граждан 1978, 1979 и 2011 годов рождения, жители Москвы», — сообщили в МЧС.

Уточняется, что последний раз пропавшие выходили на связь 17 июня в 14:40. Тогда они находились в районе базы отдыха «Капитан». На автомобиле до нее можно доехать из Астрахани примерно за полтора часа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что под Красноярском нашли четырех человек, пропавших во время путешествия по реке. Капитан судна планировал доставить двоих пострадавших в отдаленную больницу, но в итоге все едва не погибли.

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