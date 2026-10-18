Трамп усилил давление на Зеленского, заявив о необходимости выборов на Украине

Новости о крупных поражениях ВСУ на фронте приходят очень вовремя.

Ситуация складывается уникальная. Впервые с начала СВО президент США заговорил о смене власти в Киеве. Причем мы все уже привыкли к переменчивости Дональда Трампа, но в этом вопросе он показывает стойкость и решимость. Настаивает.

Видимо, Зеленский ему и правда надоел и стал приносить больше вреда, чем пользы.

Конкретно сейчас Трампу надо решить один вопрос — снизить цены на дизель в своей стране. Этого можно добиться несколькими способами: признать, что был не прав в конфликте с Ираном, извиниться и «открыть» Ормузский пролив. Но это значит признать поражение. Поэтому Трамп решил поискать в другом месте «свободный» дизель для США. А его не то чтобы много по миру, но в России он есть. И тут на пути Зеленский, который с маниакальным упорством пытается «выбить» наши НПЗ и тем самым «сокращает» предложение.

И вот Москва идет навстречу Вашингтону. Мы готовы поставить дизель. С этих пор наши НПЗ, получается, работают в интересах США. И атака на наши нефтеперерабатывающие заводы — это атака на США? Не пора ли НАТО защищать Америку от Украины?

Понятно, я шучу… Но в каждой шутке лишь доля шутки.

Казалось бы, в такой ситуации Киеву следовало бы прислушаться к сигналам из Вашингтона. Но Зеленский выбрал привычную тактику — хамство. Он демонстративно игнорирует интересы Белого дома.

Налеты на российские НПЗ продолжились. То есть Зеленский откровенно посылает Трампа. И тем, кажется, выдал собственную стратегию — дождаться смены власти в Вашингтоне в расчете на то, что придут демократы, более благосклонные и более щедрые.

Но он не учел двух факторов. До президентских выборов в Америке еще два года, а Конгресс США даже в случае победы демократов «раскачается» лишь в январе. Впереди у Украины точно два холодных месяца — это первый фактор. А второй — Россия же не будет сидеть и ждать, чем дело кончится. Россия отвечает соразмерно.

«Мы начинаем отвечать, потом они обращаются тут же с просьбами к своим спонсорам, чтобы на нас повлияли и нас остановили. Так было с объектами энергетики, вот они продолжают до сих пор. То же самое и с платформами по электронной торговле. Вот они сделали первый шаг, мы начали отвечать сейчас — и по энергетике тоже там уже пищат, и по другим объектам, в том числе по ЦОДам и так далее. Они начали. Не надо было начинать. Надо было, прежде чем сделать этот шаг, надо было как следует подумать над последствиями», — подчеркнул президент России Владимир Путин.

Очевидно, что для Зеленского продолжение конфликта — это вопрос не просто сохранения власти, а физического выживания. Он слишком персонифицировал «Украину» и ее «борьбу» на себя. И этим, возможно, объясняется его своеобразная логика поведения: Вашингтон говорит «уходи», а он бежит в Лондон и Брюссель и требует: «Дай! Дай!» Аппетиты растут.

Только в прошлом месяце просил 27 миллиардов евро. Срочно. А на этой неделе выкатил еще один ценник: дайте еще 70 миллиардов на следующий год.

И что, готовы они платить столько? Узнал Павел Кузнецов.

Удары, которых прежде не было.

Российские ракеты и беспилотники теперь нацелились еще и на те объекты, которые находятся далеко от Киева и Харькова.

Массово поражены склады и логистические центры не только в центральной части Украины, но и на западе страны.

А в украинской столице наступила темнота.

Все ТЭЦ Киева и Трипольская ТЭС в Киевской области утратили возможность вырабатывать электроэнергию. Это данные украинских СМИ. Теперь столица практически полностью зависит от получения электричества из других регионов. На этом фоне столичный мэр Виталий Кличко обвинил Банковую во вранье и воровстве западной помощи. Под овации депутатов Верховной Рады.

«Где противовоздушная оборона столицы Украины? Где защита объектов „Укрэнерго“? Где миллиарды, которые были выделены на это?» — заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Российские ракеты и БПЛА летели почти в полной тишине. Сирены воздушной тревоги в украинских городах молчали.

Дональд Трамп в ярости — Зеленский фактически оставил главу Белого дома в дураках.

«Владимир Зеленский — не тот человек, с которым нам легко иметь дело. Байден дал ему миллиарды долларов. Миллиарды и миллиарды долларов», — заявил президент США Дональд Трамп.

«Вы потеряли в него веру?», — спросил журналист

«Я не большой сторонник Владимира Зеленского», — ответил Трамп.

Новый виток критики Владимира Зеленского из Белого дома начался после того, как актер с Банковой ответил откровенным хамством на предложение — хотя правильнее сказать, поручение Трампа не бить по российским НПЗ. Даже в Евросоюзе ужаснулись.

«Мы неоднократно слышали, как Владимир Зеленский совершенно откровенно высказывал свое мнение о поведении союзников, причем он не всегда щадил и европейцев», — заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

Известие о новых договоренностях Москвы и Вашингтона не на шутку напугало евробюрократов. В высоких кабинетах Брюсселя, Парижа, Берлина и Лондона забегали. У них ведь только одно на уме — усилить давление. А тут, оказывается, можно договариваться.

«Европа находится в шоке и совершенно не способна реагировать», — заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

«Я очень сожалею об этом соглашении», — заявила министр иностранных дел Швеции Мария Стенергард.

Хаотичная беготня, будто в поисках запасного выхода. Именно так со стороны выглядит европейская верхушка на этой неделе. Неразбериха и несогласованность. И лишь одна мантра, которую повторяют раз за разом, — про усиление помощи Украине. Но даже в США поняли: эти двери никуда не ведут.

Впрочем, Зеленский напуган куда больше. Трамп не только возобновил критику комика. Он напрямую заявил о том, что пора бы освободить кресло.

«Откровенно говоря, я считаю, что Зеленский находится у власти уже очень долго, и думаю, что время для выборов подходящее», — заявил президент США Дональд Трамп.

«Очевидно, что Трамп раздражен поведением Зеленского и тем, как Украина последовательно игнорирует его усилия по тому, чтобы каким-то образом продвинуться в урегулировании конфликта», — отметил заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев.

После столь непрозрачных намеков главарь киевского режима собрал чемоданы и отправился в турне к союзникам. Цель максимум — подтвердить свою легитимность в глазах хоть кого-то. Сначала Лондон, затем Брюссель.

Зеленский так сильно выпрашивал внимания и, конечно, денег, что перед одним из заседаний заобнимал и зацеловал почти всех собравшихся за столом. Любвеобильная церемония затянулась на несколько минут.

Ну и как тут не осмелеть? Или не зарваться?

— «У вас нет намерения уходить в отставку?», — спросил Пирс Морган.

— «Конечно, нет. Это моя ответственность», — ответил Зеленский.

— «Слишком многие люди, которых Зеленский предал, обманул и кто стал его врагом, — когда они как-то доберутся до власти, ему конец. И я думаю, именно поэтому он отчаянно пытается удержаться у власти», — заявил экс-кандидат в президенты Франции, основатель партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино.

А чтобы как-то сохранить лицо, Зеленский удерживается у власти под предлогом обстрелов. Поэтому просит 60 дней какого-то перемирия. Россия свои выборы провела, несмотря на попытки киевских боевиков сорвать голосование.

«Украина, находясь в таких же условиях, не проводит выборы уже несколько лет. Ни одни выборы уже просрочены: не только президентские, но и в Верховную Раду», — заявил руководитель отдела Украины Института стран СНГ Иван Скориков.

Но тем не менее слова Трампа про выборы на Украине мировые СМИ все же восприняли всерьез.

Американский Newsweek выбрал такую четверку: посол Валерий Залужный, Кирилл Буданов, Пtтр Порошенко и бывший министр обороны Рустем Умеров. И ни о каком Зеленском речи даже не идет.

«Зеленского пока выручает то, что в нем есть потребность у Запада. Те же британцы: Лондон с Брюсселем говорят: «Продолжай в том же духе. Нам надо создать проблему для Трампа“», — отметил ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак.

Но пока Зеленский, судя по всему, поверил в себя настолько, что сразу после медийных хамских атак на Трампа принялся доить своих спонсоров. Новые «хотелки» актер оценил в дополнительные 70 миллиардов евро. Хотя сейчас комику грозит совсем другое — как бы не остаться без главной части разведывательных данных, которые так или иначе поступают ВСУ и европейцам от спутниковой группировки США. А значит, и без терпения Трампа.

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