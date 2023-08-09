«Остановку делай»: эксцентричный дебошир задержал рейс из Новосибирска

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Авиадебошир задержал рейс из Новосибирска в Петербург

Фото, видео: www.globallookpress.com / Siegfried Kuttig; 5-tv.ru

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Хулиган, как выяснилось позднее, был под воздействием наркотиков.

Неприятные мгновения пришлось пережить пассажирам рейса Новосибирск — Петербург. Неадекватный мужчина приказным тоном потребовал развернуть самолет из-за якобы заложенной бомбы.

«Стой, останавливай взлет. Остановку делай быстро», — говорил он.

Экипаж требованию подчинился — взрывчатку искали два часа и ничего не нашли. Сам авиадебошир, как оказалось, был под наркотиками.

На странное поведение мужчины обратили внимание еще в аэропорту, но на борт все равно пустили. В итоге лайнер продолжил полет, а хулигана доставили в отдел полиции.

Ранее 5-tv.ru писал, что пьяный россиянин избил бортпроводника на авиарейсе из Москвы во Владивосток.

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