Десять самолетов ушли на запасные аэродромы после закрытия Внуково и Домодедово

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 89 0

Все службы принимали все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Десять самолетов ушли на запасные аэродромы после закрытия Внуково и Домодедово

Фото: www.globallookpress.com / Holger Weitzel

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Десять самолетов ушли на запасные аэродромы после закрытия ночью в четверг, 10 августа, Внуково и Домодедово. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Экипажи еще шести самолетов в полете пересчитали маршруты движения, оценили достаточность запаса топлива на борту в воздухе, изменили планы полетов по согласованию с диспетчерскими службами и после отмены ограничений на использование воздушного пространства произвели приземления в аэропортах назначения», — говорится в сообщении.

Там отметили, что все службы принимали все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов. К 05:25 по московскому времени все ограничения были сняты.

Изменения в работе аэропортов произошли из-за попытки атаки. Так, около четырех утра в четверг, 10 августа, силами ПВО были сбиты два ударных беспилотника, летевших в сторону Москвы. По данным военных, один дрон был сбит над Малоярославским районом Калужской области, второй — над Одинцовским районом Подмосковья.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сбитый в Подмосковье беспилотник протаранил крышу и забор.

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