Экс-кандидата в главы Приморья Ищенко приговорили к шести годам колонии

Суд вынес обвинительный приговор бывшему кандидату в главы Приморья, учредителю компании-застройщика «Аврора-Строй» Андрею Ищенко по делу об обмане дольщиков. Об этом сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Приморскому краю Римская Аврора.

Мужчину признали виновным по статье «Мошенничество» в особо крупном размере. По версии следствия, Ищенко обманным путем присвоил деньги у 187 участников долевого строительства многоквартирного дома во Владивостоке. С декабря 2016 года по июнь 2021-го Ищенко завладел суммой свыше 387 миллионов рублей.

Мужчине назначили наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также суд постановил ему выплатить штраф в размере 400 тысяч рублей.

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