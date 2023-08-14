Экс-кандидата в главы Приморья Ищенко приговорили к шести годам колонии

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Алексей Панков
Алексей Панков 27 0

Будучи учредителем компании-застройщика, мужчина обманом присвоил деньги 187 дольщиков.

Фото, видео: Антон Балашов / ТАСС; СК РФ по Приморскому краю; 5-tv.ru

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Суд вынес обвинительный приговор бывшему кандидату в главы Приморья, учредителю компании-застройщика «Аврора-Строй» Андрею Ищенко по делу об обмане дольщиков. Об этом сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Приморскому краю Римская Аврора.

Мужчину признали виновным по статье «Мошенничество» в особо крупном размере. По версии следствия, Ищенко обманным путем присвоил деньги у 187 участников долевого строительства многоквартирного дома во Владивостоке. С декабря 2016 года по июнь 2021-го Ищенко завладел суммой свыше 387 миллионов рублей.

Мужчине назначили наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также суд постановил ему выплатить штраф в размере 400 тысяч рублей.

Кот в мешке: как мошенники обманывают россиян на продаже домашних животных

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мошенники придумали новую схему обмана с помощью Telegram. Жертвы добровольно предоставляют злоумышленникам доступ к своим устройствам.

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