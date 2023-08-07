Кот в мешке: как мошенники обманывают россиян на продаже домашних животных

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Россиян хотят защитить от мошенничества, связанного с продажей домашних животных

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jaap Arriens; 5-tv.ru

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Недобросовестные заводчики пытаются выдать, например, дворняжку за породистую собаку. И таких случаев — десятки. Однако вскоре их «бизнес» могут прикрыть.

Купить кота в мешке теперь станет сложнее — в России предлагают поправки, которые сделают жизнь черных торговцев животными сложнее, а их «бизнес» — практически невозможным.

Теперь случаев, когда граждане покупали таксу вместо той-терьера и дворовую кошку вместо мейн-куна станет меньше. Правда, признаются эксперты, такие изменения могут навредить животным. Все подробности в репортаже корреспондента «Известий» Романа Ишмухаметова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что заводчиков собак и кошек могут обязать платить налоги.

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