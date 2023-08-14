Трофейную технику НАТО планируют показать на форуме «Армия-2023»

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 15 0

Мероприятие будет проходить в Подмосковье с 14 по 20 августа.

Трофейную технику НАТО планируют показать на форуме «Армия-2023»

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Трофейную технику НАТО планируется показать на международном военно-техническом форуме «Армия-2023».

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник, на форуме могут быть представлены образцы западной бронетехники, в том числе и боевые машины пехоты, взятых российскими войсками в ходе спецоперации.

Форум будет проходить с 14 по 20 августа в культурно-выставочном центре «Патриот» в Московский области.

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Ранее 5-tv.ru рассказывал, что новую крупнокалиберную винтовку «Астарта», превосходящую предыдущие образцы, представят на форуме «Армия-2023».

 

Тема:
Спецоперация
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