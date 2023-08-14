В Дагестане двухлетнюю девочку сняли с подоконника девятого этажа

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 29 0

Малышка была дома не одна. Как так вышло, что она оказалась в опасности?

Фото, видео: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov; Telegram / МВД по Республике Дагестан; mvd_dagestan; 5-tv.ru

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В Каспийске спасли двухлетнюю девочку, которая вылезла на подоконник девятого этажа. Ситуацию МВД Дагестана прокомментировало в своем Telegram-канале.

Девочку на подоконнике обнаружили прохожие. Случилось все около пяти утра. Очевидцы принялись вызвать полицию и снимать на видео происходящее. Ребенок «прогулке» на свежем воздухе явно обрадовался — на кадрах видно, как малышка пританцовывает прямо над отвесной стеной.

Правоохранители прибыли на место быстро. Они пытались достучаться до родителей малышки, однако те дверь не открывали. Было принято решение о вскрытии. Полицейским помогали местные жители — пока первые пытались аккуратно попасть в квартиру, не напугав ребенка, другие столпились под окном с кучей толстых одеял.

К счастью, падения удалось избежать. В последний момент дверь открыла старшая сестра девочки. Она испугалась незнакомых людей, поэтому на стук не откликалась. Полицейские уговорили ребенка впустить их в квартиру и сняли малышку.

По факту произошедшего была инициирована проверка. Стражи порядка устанавливают, почему несовершеннолетние оказались дома одни без взрослых, и как ребенок попал в опасность.

Ранее 5-tv.ru писал, что число жертв после взрыва газа в частном доме в Дербенте выросло до двух.

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