Стало известно, когда возобновится производство авто на бывшем заводе Volkswagen

Подробности привели в Минпромторге.

Вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, когда возобновится производство автомобилей на бывшем заводе Volkswagen, расположенном в Калуге. Об этом он сообщил в ходе форума «Армия-2023».

Так, по его словам, это может произойти до конца 2023 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что производство автомобилей Lada Largus возобновилось на заводе в Тольятти на месяц раньше намеченного срока. Только в августе текущего года ожидается, что с конвейера сойдут 650 машин.