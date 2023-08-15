Стало известно, когда возобновится производство авто на бывшем заводе Volkswagen

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 57 0

Производство авто на бывшем заводе Volkswagen возобновится до конца года

Стало известно, когда возобновится производство авто на бывшем заводе Volkswagen

Фото: www.globallookpress.com / Tang Yi

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Подробности привели в Минпромторге.

Вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, когда возобновится производство автомобилей на бывшем заводе Volkswagen, расположенном в Калуге. Об этом он сообщил в ходе форума «Армия-2023».

Так, по его словам, это может произойти до конца 2023 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что производство автомобилей Lada Largus возобновилось на заводе в Тольятти на месяц раньше намеченного срока. Только в августе текущего года ожидается, что с конвейера сойдут 650 машин.

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