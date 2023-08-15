Путин: западные страны вкачивают миллиарды долларов в неонацистский режим

Российский лидер отметил, что тем самым конфликт затягивается.
Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov
Западные страны вкачивают миллиарды долларов в неонацистский режим, тем самым увеличивая продолжительность конфликта. Об этом заявил президент России Владимир Путин в обращении к участникам конференции по международной безопасности.
«К чему приводит эта политика подливания масла в огонь хорошо видно и на примере Украины. Вкачивая в неонацистский режим миллиарды долларов, снабжая его техникой, вооружениями, боеприпасами, направляя своих военных советников и наёмников, делается всё, чтобы еще больше разжечь конфликт, втянуть в него другие государства», — отметил Путин.
Днем ранее, 14 августа, стало известно, что США выделили Украине дополнительную военную помощь на 200 миллионов долларов.
Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украина потребовала системы ПРО и ПВО.
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