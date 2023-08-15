«А не разговоры»: Украина потребовала системы ПРО и ПВО

При этом на переговоры боевики идти не хотят.

Киевскому режиму нужны не переговоры, а системы противоракетной и противовоздушной обороны. Об этом заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк на странице в Twitter.

«Только системы ПРО/ПВО и «закрытое небо», а не разговоры об «умиротворении/переговорах», — написал он.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что боевики продолжают «наводнять войсками и военной техникой» Харьков.