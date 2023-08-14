США выделили Украине дополнительную военную помощь на 200 млн долларов
Западные страны не перестают накачивать киевский режим оружием.
Фото: www.globallookpress.com / Philipp Schulze
США выделили Украине дополнительную военную помощь на 200 миллионов долларов. О новом пакете вооружений сообщили в Госдепе.
Уточняется, что киевский режим получит боеприпасы для систем противовоздушной обороны (ПВО), артиллерии, противотанковые средства, а также оборудование для разминирования. Среди них — припасы для ЗРК Patriot, РСЗО HIMARS, ПТРК Javelin и Tow.
Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные ночью нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам производства и хранения безэкипажных катеров, применяемых ВСУ для террористических атак.
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