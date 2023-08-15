Зазнались? Месси и Бекхэм угодили в скандал из-за «папарацци»

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Мужчина получил травмы из-за подозрений в попытке сфотографировать Месси

Фото, видео: www.globallookpress.com / Walter G. Allgöwer; 5-tv.ru

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Звезды оперативно покинули ресторан после инцидента.

Звездный ужин обернулся громким скандалом в США. Именитые футболисты, включая Дэвида Бекхэма и Лионеля Месси, вместе с семьями отдыхали в ресторане.

В этот момент один из сотрудников охраны заметил человека, пытавшегося сфотографировать знаменитостей. Привыкший к такой ситуации охранник вышвырнул мужчину из заведения, приняв его за назойливого папарацци.

В ходе потасовки мужчина получил серьезные травмы. Он заявил, что хотел просто сфотографировать свою жену на празднике в честь дня рождения их дочери. Сами виновники инцидента, оперативно покинули ресторан через черный вход, чтобы не попасться на глаза настоящим репортерам.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дженнифер Лопес нецензурно сорвалась на папарацци возле финтес-клуба.

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