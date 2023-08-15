Два российских бомбардировщика Ту-95МС выполнили полет над Японским морем

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 21 0

В небе боевые самолеты пробыли шесть часов.

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Два российских стратегических бомбардировщика Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Японского моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что продолжительность полета составила шесть часов. Боевые самолеты сопровождали экипажи Су-30СМ и Су-35С.

«Полет выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — заявил командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский истребитель Миг-29 был поднят на перехват норвежского Р-8А «Посейдон», который приближался к границе России.

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