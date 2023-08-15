Два российских бомбардировщика Ту-95МС выполнили полет над Японским морем

Два российских стратегических бомбардировщика Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Японского моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что продолжительность полета составила шесть часов. Боевые самолеты сопровождали экипажи Су-30СМ и Су-35С.

«Полет выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — заявил командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский истребитель Миг-29 был поднят на перехват норвежского Р-8А «Посейдон», который приближался к границе России.