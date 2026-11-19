Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что этому вопросу специалисты уделят особое внимание.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
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Россия сделает все, чтобы условия проживания в населенных пунктах, которые Вооруженные силы РФ освободили в украинских регионах, не отличались от российских. Об этом президент России Владимир Путин сказал на пресс-конференции после трехсторонних переговоров с президентом США Си Цзиньпином и председателем КНР в Шэньчжэне.
Путин отметил, что пока эти территории для России остаются зоной безопасности, но там живут люди.
«Мы сделаем все для того, чтобы условия проживания там ничем не отличались от других территорий Российской Федерации», — сказал Путин.
Он добавил, что юридическое оформление этого вопроса — отдельная тема, которая требует проработки со стороны специалистов.
О переговорах в Шэньчжэне
Переговоры прошли на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в китайском Шэньчжэне. Встреча стала первой в истории очной беседой лидеров России, США и Китая в таком формате и продлилась около полутора часов.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков называл главной задачей саммита обсуждение путей оздоровления международной обстановки. По его словам, лидеры планировали затронуть наиболее острые конфликты и обсудить, как взаимодействие крупнейших держав может способствовать стабилизации ситуации в мире.
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