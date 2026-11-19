Путин: попытки изменить позицию России по территориальному вопросу бессмысленны

Попытки других стран изменить позицию России по территориальным вопросам бессмысленны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам трехстороннего саммита с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином.

«Мы ничем жертвовать не собираемся. Бессмысленно нашим некоторым партнерам по переговорам искать возможности подвинуть нас туда, куда мы никогда уже не передвинемся, — имею в виду в том числе и вопросы территориального характера», — сказал Путин.

Президент также отметил, что Россия готова искать компромиссы. По его словам, поиск решений должен опираться на нынешнее положение дел, в том числе при урегулировании конфликта на Украине.

Ранее глава государства отмечал, что Киев и его европейские союзники пока не готовы идти на уступки ради урегулирования конфликта. Россия, в свою очередь, согласилась с предложениями США по компромиссному решению украинского кризиса. Причем Москва приняла их в первоначальном виде.

Заявления прозвучали после первой трехсторонней встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Переговоры состоялись в китайском Шэньчжэне в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) и продолжались около полутора часов.

Стороны обсудили урегулирование конфликта на Украине, ядерное разоружение, международную безопасность и сотрудничество ведущих мировых держав.

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