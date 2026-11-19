Москва готова искать компромиссы, но не собирается поступаться своими интересами.
Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Смирнов; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Путин: попытки изменить позицию России по территориальному вопросу бессмысленны
Попытки других стран изменить позицию России по территориальным вопросам бессмысленны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам трехстороннего саммита с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином.
«Мы ничем жертвовать не собираемся. Бессмысленно нашим некоторым партнерам по переговорам искать возможности подвинуть нас туда, куда мы никогда уже не передвинемся, — имею в виду в том числе и вопросы территориального характера», — сказал Путин.
Президент также отметил, что Россия готова искать компромиссы. По его словам, поиск решений должен опираться на нынешнее положение дел, в том числе при урегулировании конфликта на Украине.
Ранее глава государства отмечал, что Киев и его европейские союзники пока не готовы идти на уступки ради урегулирования конфликта. Россия, в свою очередь, согласилась с предложениями США по компромиссному решению украинского кризиса. Причем Москва приняла их в первоначальном виде.
Заявления прозвучали после первой трехсторонней встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Переговоры состоялись в китайском Шэньчжэне в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) и продолжались около полутора часов.
Стороны обсудили урегулирование конфликта на Украине, ядерное разоружение, международную безопасность и сотрудничество ведущих мировых держав.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 19 нояб
- Путин поделился решением о поездке на саммит G20 в Майами
- 19 нояб
- «Что за чушь?» — Путин ответил на слухи о нападении России на Европу
- 19 нояб
- «Только Господь знает, что будет дальше»: Путин о трехсторонних переговорах
- 19 нояб
- «Нет сомнений»: Трамп искренне стремится к урегулированию украинского конфликта
- 19 нояб
- Путин: Россия согласилась с компромиссами по урегулированию конфликта на Украине
- 19 нояб
- Путин: именно киевский режим начал войну на Юго-Востоке Украины
- 19 нояб
- Встреча с продолжением: Путин прокомментировал переговоры с Трампом и Си Цзиньпином
- 19 нояб
- Путин выступает по итогам встречи с Трампом и Си Цзиньпином — прямая трансляция
- 19 нояб
- Переполох в Европе: переговоры Путина, Трампа и Си стали кошмаром для союзников Киева
- 19 нояб
- Си Цзиньпин назвал встречу с Путиным и Трампом результативной
Читайте также
93%
Нашли ошибку?